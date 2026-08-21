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L'Inter blinda un altro dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile: Davide Sorino. Esterno sinistro classe 2008, cresciuto come terzino ma in grado di giocare anche in posizione più avanzata, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Campione d'Italia con la formazione U18 pochi mesi fa, sarà uno dei punti di forza della nuova Primavera targata Emiliano Bigica, con cui proverà a ripercorrere il percorso compiuto da Cocchi prima e da Marello poi.

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Una grande soddisfazione per il giocatore, che ha postato le immagini della firma su Instagram: "Dodici anni fa è iniziato un percorso. Oggi ho avuto la fortuna di firmare il mio primo contratto da professionista. Un traguardo che rappresenta tanto, ma anche un nuovo punto di partenza. Grato a tutte le persone che mi hanno accompagnato fin qui. Ora si continua a lavorare, con la stessa passione di sempre".