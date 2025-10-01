FC Inter 1908
VIDEO / Youth League, Inter-Slavia Praga 2-2: i gol di Zouin e Lavelli

VIDEO / Youth League, Inter-Slavia Praga 2-2: i gol di Zouin e Lavelli - immagine 1
Secondo pareggio in due partite europee per i nerazzurri di Carbone, questa volta raggiunti in pieno recupero
Fabio Alampi 

Pareggio beffa per l'Inter di Carbone, che nella seconda giornata di Youth League viene fermata sul 2-2 casalingo dallo Slavia Praga.

VIDEO / Youth League, Inter-Slavia Praga 2-2: i gol di Zouin e Lavelli- immagine 2
Getty Images

Il club nerazzurro, sui propri canali ufficiali, ha pubblicato il video dei gol di Zouin e Lavelli: un bel diagonale mancino su imbeccata di Zarate e una fantastica trivela dai 20 metri.

