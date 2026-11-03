I nerazzurri perdono sul campo degli olandesi, che meritano ampiamente il successo: i voti di Fcinter1908
Difesa
Farronato 5,5
Qualche parata, ma non dà sicurezza ai compagni di squadra. Soprattutto con il pallone tra i piedi.
Lissi 5
Haps è un cliente scomodissimo, l'ammonizione presa dopo pochi minuti non lo aiuta. (75' Moranduzzo)
Breda 5,5
Lascia colpevolmente (insieme a D'Agostino) troppo spazio a El Harmouz in occasione del gol che riporta in avanti il Feyenoord.
Peletti 6
Nel complesso non sfigura.
Sorino 5,5
Soffre la vivacità degli olandesi nei primissimi minuti, tanto da rimediare subito un'ammonizione. Fatica a riprendersi. (67' Rocca)
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