E' arrivata la lista dei convocati dell'Argentina per i prossimi impegni nella sosta per le nazionali contro Uruguay e Costa Rica: ecco la decisione su Lautaro
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E' arrivata la lista dei convocati dell'Argentina per i prossimi impegni nella sosta per le nazionali contro Uruguay e Costa Rica: ecco la decisione di Lionel Scaloni su Lautaro Martinez.
Il capitano dell'Inter è ancora in ripresa dal suo infortunio: non sarà quindi chiamato per le due partite della Seleccion. Resterà dunque ad Appiano Gentile per recuperare al 100% per tornare arruolabile dopo la pausa.
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