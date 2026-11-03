E' arrivata la lista dei convocati dell'Argentina per i prossimi impegni nella sosta per le nazionali contro Uruguay e Costa Rica: ecco la decisione su Lautaro

Marco Astori
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E' arrivata la lista dei convocati dell'Argentina per i prossimi impegni nella sosta per le nazionali contro Uruguay e Costa Rica: ecco la decisione di Lionel Scaloni su Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez
Getty Images

Il capitano dell'Inter è ancora in ripresa dal suo infortunio: non sarà quindi chiamato per le due partite della Seleccion. Resterà dunque ad Appiano Gentile per recuperare al 100% per tornare arruolabile dopo la pausa.

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