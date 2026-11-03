L’Inter ha esercitato la clausola unilaterale che consente ai nerazzurri di prolungare il contratto di Federico Dimarco fino al 2028, spostando quindi un anno più in là il precedente accordo, in scadenza nel giugno del 2026.

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Una scelta che nulla cambia rispetto ai discorsi tra club e calciatore, ancora impegnati in dialoghi di rinnovo che non hanno conosciuto nuovi sviluppi o progressi. Nell’incontro avvenuto diverse settimane fa a Madrid si era marcata una grande distanza: l’Inter, in quella occasione, aveva percepito da parte del calciatore la volontà di guadagnare cifre attualmente non previste dal tetto massimo imposto da Oaktree.

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FCINTER1908 – Dimarco, il retroscena sull'attivazione della clausola

Richieste che successivamente, come ha raccontato la Gazzetta dello Sport, si sarebbero concretizzate nero su bianco attorno ai 7,5 milioni di euro a stagione. Cifra che l’Inter non ritiene congrua, vista anche l’età non più giovanissima dell’esterno, protagonista lo scorso anno della migliore stagione della propria carriera.

Exploit che per adesso rimane un unicum, che in alcun modo giustificherebbe ingaggi come quelli trapelati dalle indiscrezioni. Dunque, l’attuale prolungamento non è presagio o sinonimo di altri sviluppi. Stando a nuove indiscrezioni, a voler far scattare l’opzione di rinnovo con un po’ di anticipo è stato Dimarco, che avrebbe chiesto e ottenuto dal club di prolungare entro il mese di novembre (con questo prolungamento il suo ingaggio arriva a circa 5,2 milioni a stagione). Tutto questo rimane slegato da ogni discorso in essere tra calciatore e club, che presto torneranno a parlare di cifre.

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Il cambio di agente, il Barcellona e i prossimi incontri

Federico Dimarco ha cambiato agente in estate, sul gong della sessione estiva. Radio mercato ha diffuso voci di un possibile interesse da parte del Barcellona. L’Inter non ha smentito e nel frattempo non ha apprezzato l’imprudenza di un tentativo compiuto fuori il tempo limite del buon senso. Un fastidio che le successive richieste avanzate non hanno aiutato a lenire, anzi… Al prossimo appuntamento sarà necessario ritrovarsi con nuovi propositi, se l’ambizione comune è realmente quella di proseguire insieme.