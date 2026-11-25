I nerazzurri cadono malamente in casa contro i tedeschi, si salvano in pochi
VIDEO FCIN1908 / Bigica: "Risultato bugiardo, c'è ancora speranza in Youth League perché..."
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Farronato 6
Limita il passivo con alcuni buoni interventi, non può nulla sui gol dello Stoccarda.
Lissi 5,5
Va in difficoltà quando puntato da Mule, resiste in qualche modo ma appoggia poco la manovra in fase offensiva.
Breda 5,5
Prova a restare a galla più con il carattere che le letture difensive, ma contro Redzepi e Kenmoe non basta.
Mackiewicz 6
Nel complesso non sfigura, si fa anche sentire dai compagni.
Rocca 6
I pochi spunti dell'Inter sono sue accelerazioni sulla sinistra. Peccato che siano molte meno di quelle che potrebbe fare. (73' Moranduzzo)
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