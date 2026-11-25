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DIFESA

Melgrati 5,5 - L'Audace Cerignola crea tanto ma lui si fa trovare presente: prende tre gol sui quali può fare poco, forse qualche responsabilità in più sul terzo gol

Stante 5 - Gambale è un osso duro ma lui va spesso e volentieri in difficoltà: l'assenza di Prestia dietro si fa sentire. Grave errore sul primo gol con Gambale che gli sfugge via sugli sviluppi del calcio d'angolo

VIDEO / Inter, guarda Jakirovic: gol del talento nerazzurro in Croazia-Turchia U19

- L'Audace Cerignola cerca ogni volta Volpe che è l'uomo in più della squadra e lui ha bisogno di aiuti che spesso e volentieri tardano ad arrivare: viene saltato quasi sempre e sul 2-0, proprio di Volpe, è fuori posizione

Jakirovic 5,5 - Giornata negativa anche per lui, come tutti i compagni della difesa. Partita che gli servirà da lezione.

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