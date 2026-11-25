L'Inter U23 perde 3-0 contro l'Audace Cerignola al termine di una giornata decisamente negativa: si salvano in pochi, ecco le pagelle
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Al di là degli errori, ci prendiamo questi tre punti"
DIFESA
Melgrati 5,5 - L'Audace Cerignola crea tanto ma lui si fa trovare presente: prende tre gol sui quali può fare poco, forse qualche responsabilità in più sul terzo gol
Stante 5 - Gambale è un osso duro ma lui va spesso e volentieri in difficoltà: l'assenza di Prestia dietro si fa sentire. Grave errore sul primo gol con Gambale che gli sfugge via sugli sviluppi del calcio d'angolo
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Jakirovic 5,5 - Giornata negativa anche per lui, come tutti i compagni della difesa. Partita che gli servirà da lezione.
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