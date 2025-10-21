Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Renate: "Sto bene. Ho dovuto risolvere dei problemi fisici che mi portavo dietro dall'anno scorso ma abbiamo deciso di intervenire all'inizio dell'anno. Si sarebbe potuto intervenire prima però ormai è andata così. Al netto di questo, sono molto contento di essere tornato a disposizione della squadra e sono contento di questo esordio in questa categoria. Siamo già concentrati sulla prossima partita".