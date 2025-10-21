Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Renate: "Sto bene. Ho dovuto risolvere dei problemi fisici che mi portavo dietro dall'anno scorso ma abbiamo deciso di intervenire all'inizio dell'anno. Si sarebbe potuto intervenire prima però ormai è andata così. Al netto di questo, sono molto contento di essere tornato a disposizione della squadra e sono contento di questo esordio in questa categoria. Siamo già concentrati sulla prossima partita".
Berenbruch: "Sto bene, contento dell'esordio e di essere tornato a disposizione"
Il centrocampista dell'Inter U23 ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Renate
"Lavelli? Con Matteo ci gioco da un po' di anni quindi è normale che con lui ci sia connessione. In generale, si lavora con tutti, quindi le combinazioni escono un po' con tutti. La mia prestazione? Sono contento di aver dato una mano alla squadra in un momento in cui magari eravamo un po' più bassi. Spesso nelle partite si vedono queste dinamiche in cui magari sei un po' più schiacciato. In quei casi, i cambi cercano sempre di dare una mano".
