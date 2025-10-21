Il tecnico dell'Inter U23 ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Renate, settimo risultato utile consecutivo

Fabio Alampi Redattore 21 ottobre - 20:39

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Renate: "In generale abbiamo fatto una buonissima gara, in particolare nel primo tempo. Probabilmente avremmo meritato di concludere la prima frazione in vantaggio. Purtroppo, nell'unica occasione in cui abbiamo concesso qualcosa ci hanno puniti. Nel secondo tempo la sfida è stata sicuramente più equilibrata: non ricordo occasione né dalla nostra né dalla loro parte. Sicuramente c'è di positivo che i ragazzi non si sono tirati indietro e hanno provato a vincere fino alla fine".

"Il gol preso? Sicuramente lasciare libero un uomo in area di rigore quando si sa che loro giocano molto con questa soluzione è un errore. Ci sta un po' di inesperienza e di disattenzione. Non so cosa possa subentrare, anche perché non abbiamo concesso nulla. Anzi, avremmo anche potuto raddoppiare. A nostro avviso, c'era anche un rigore evidentissimo per una trattenuta su La Gumina: l'arbitro ci ha detto che era un rigorino. Quindi anche lui ha ammesso che, pur non essendo nulla di eclatante, non era vero che non ci fosse nulla. Poi chiaramente saremmo dovuti essere più attenti in occasione della rete del pareggio".

"Ci è mancato l'ultimo passaggio, è il fondamentale in cui siamo mancati. Soprattutto nel primo tempo perché siamo arrivati lì tante volte. Questo è il grande rammarico della gara. Poi è chiaro che gli avversari nel secondo tempo sono cresciuti e la gara si è equilibrata. Sul gol preso quel pallone non deve passare e c'erano uomini da marcare. Nel calcio gli errori si fanno, ma è un qualcosa su cui stiamo lavorando. Potevamo fare meglio nel secondo tempo ma così non è stato. Ci teniamo il buon primo tempo fatto e il fatto di aver messo a referto un altro risultato utile, il che non è scontato".