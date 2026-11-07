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Matheus Charlys, centrocampista dell'Inter U23 e autore del gol decisivo contro la Salernitana, si è presentato in conferenza stampa a fine partita: "Sono molto felice in questo momento per questo gol. Anche in allenamento ci provo tanto. Mancavo da tanto tempo, sono tornato adesso da una lesione complicata, ma grazie ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff è arrivato questa bella vittoria".

Getty Images

In quale ruolo ti trovi meglio a giocare?

"Ho sempre giocato da play e da mezz'ala, ma quando sono arrivato qui il mister mi ha parlato e io sono pronto per aiutare i miei compagni e la squadra. Sono felice di farlo".