Il tecnico dell'Inter U23 commenta in conferenza stampa la sconfitta di misura rimediata contro il Cittadella

Fabio Alampi Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 23:08)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta di misura rimediata contro il Cittadella: "Ho visto tante cose positive, credo sia stata fatta la miglior partita della stagione. Non abbiamo raccolto quello che meritavamo sotto l'aspetto del gioco. Loro hanno avuto qualche opportunità, i pali, ma erano a mio avviso situazioni estemporanee. Noi credo che abbiamo condotto il gioco per gran parte della partita, abbiamo espresso qualità, grande attenzione in fase difensiva, a parte quei 2-3 episodi che contro una squadra forte ed esperta come il Cittadella può succedere.

Siamo stati pericolosi, soprattutto alla fine quando abbiamo spinto per recuperare quel risultato che riteniamo meritato. Purtroppo in quegli episodi non abbiamo avuto la giusta fortuna, la traversa, il palo. La squadra credo che abbia dipustato una partita di alto livello contro una squadra che lo scorso anno aveva metà rosa in B e chi non c'era in B ha vinto campionato di C. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione, non del ritultato".

"Avitabile? Grandi complimenti a lui, fino ad oggi aveva fatto una sola partita con la Primavera dall'inizio, con noi era entrato una volta o due. Si è dimostrato un ragazzo all'altezza. L'abbiamo voluto e scelto, l'anno scorso è stato il miglior terzino destro della Serie D del suo girone. Le sue qualità le conosciamo, le vediamo tutti i giorni. Sono contento per lui, ha dimostrato di saperci stare, come anche tutti gli altri".

"Giocare subito ci dà la possibilità di ributtarci in una partita a cui teniamo parecchio. Vogliamo passare il turno e mettere in mostra e dare spazio a tanti ragazzi. Più partite facciamo a questi livelli, meglio è: la Coppa Italia può essere un modo, andando avanti, di giocare tante gare e dare spazio a tutti. Giovedì sarà l'opportunità per ripresentarci ancora alla ricerca della vittora, cosa che oggi purtroppo non è avvenuto. Da allenatore ci sono sconfitte più lievi, così come vittorie che non ti danno soddisfazione. Oggi mi porto a casa questa sconfitta, ho visto tanti ragazzi crescere, e un gruppo che ha disputato un'ottima gara. Poi sappiamo benissimo che questa è una categoria dove si necessita di fare punti, ma la prestazione rimane di alto livello".