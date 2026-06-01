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L’esordio con l’Inter, la prima chiamata dell’U21, il mercato: quale futuro per il “Pocho” Lavelli?
C'è anche il nome di Matteo Lavelli nella lista dei convocati dell'Italia U21 per l'amichevole contro l'Albania, in programma lunedì 8 giugno a Fontanafredda. Una grande occasione per l'attaccante dell'Inter che, dopo una stagione di alti e bassi con l'U23 nerazzurra ma bagnata dall'esordio in Prima Squadra a San Siro, sogna ora un altro step per la sua ancor giovanissima carriera.
La Gazzetta dello Sport illustra quello che potrebbe essere il futuro del centravanti classe 2006: "Il futuro prossimo dunque fa rima con Nazionale, poi dipende. Se l'Inter dovesse scegliere di tenerlo a Milano un altro anno, facile che possa partire in ritiro con Chivu; viceversa, qualora dovesse arrivare un'offerta dalla Serie B, non è impossibile possa dire arrivederci e andare in prestito. Anche perché, appena un anno fa, su di lui c'erano Palermo, Modena, Cesena e Spezia, dunque l'interesse di certo non manca. Poco probabile, ma non da scartare, la pista che lo vorrebbe un altro anno in U23 e quindi in Serie C".
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