La Gazzetta dello Sport illustra quello che potrebbe essere il futuro del centravanti classe 2006: "Il futuro prossimo dunque fa rima con Nazionale, poi dipende. Se l'Inter dovesse scegliere di tenerlo a Milano un altro anno, facile che possa partire in ritiro con Chivu; viceversa, qualora dovesse arrivare un'offerta dalla Serie B, non è impossibile possa dire arrivederci e andare in prestito. Anche perché, appena un anno fa, su di lui c'erano Palermo, Modena, Cesena e Spezia, dunque l'interesse di certo non manca. Poco probabile, ma non da scartare, la pista che lo vorrebbe un altro anno in U23 e quindi in Serie C".