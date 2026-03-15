L'esterno offensivo nerazzurro, arrivato in estate dal Verona, parla dei suoi inizi e delle sue caratteristiche principali

Fabio Alampi Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 01:02)

Richi Agbonifo, esterno offensivo dell'Inter U23, è uno dei protagoinsti del Matchday Programme odierno: "Sono un giocatore esplosivo: i miei punti di forza sono la potenza e l'agilità. Sto crescendo, cercando di migliorare anche nel gioco spalle alla porta e anche dal punto di vista caratteriale".

"⁠Da sempre ho coltivato il sogno di diventare un calciatore, soprattutto per merito di mio padre che mi ha sempre spronato a lavorare duramente. Il mio posto del cuore è Verona, la mia città, dove ho iniziato a giocare sognando di imitare Jay-Jay Okocha, il mio idolo da bambino".

"Prima di scendere in campo mi concentro ascoltando la musica e cerco forza nella preghiera. La sfida più importante della mia carriera è quella che sto vivendo ora: questo è il mio primo anno tra i professionisti dopo tante stagioni vissute nel Settore Giovanile".