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fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23, Agbonifo: “Sono un giocatore esplosivo, sto crescendo. Il mio idolo? Okocha”

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Inter U23, Agbonifo: “Sono un giocatore esplosivo, sto crescendo. Il mio idolo? Okocha”

Inter U23, Agbonifo: “Sono un giocatore esplosivo, sto crescendo. Il mio idolo? Okocha” - immagine 1
L'esterno offensivo nerazzurro, arrivato in estate dal Verona, parla dei suoi inizi e delle sue caratteristiche principali
Fabio Alampi Redattore 

Richi Agbonifo, esterno offensivo dell'Inter U23, è uno dei protagoinsti del Matchday Programme odierno: "Sono un giocatore esplosivo: i miei punti di forza sono la potenza e l'agilità. Sto crescendo, cercando di migliorare anche nel gioco spalle alla porta e anche dal punto di vista caratteriale".

Inter U23, Agbonifo: “Sono un giocatore esplosivo, sto crescendo. Il mio idolo? Okocha”- immagine 2
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"⁠Da sempre ho coltivato il sogno di diventare un calciatore, soprattutto per merito di mio padre che mi ha sempre spronato a lavorare duramente. Il mio posto del cuore è Verona, la mia città, dove ho iniziato a giocare sognando di imitare Jay-Jay Okocha, il mio idolo da bambino".

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"Prima di scendere in campo mi concentro ascoltando la musica e cerco forza nella preghiera. La sfida più importante della mia carriera è quella che sto vivendo ora: questo è il mio primo anno tra i professionisti dopo tante stagioni vissute nel Settore Giovanile".

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