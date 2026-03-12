Trentaduesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23 di Stefano Vecchi, senza vittorie da otto partite e reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Albinoleffe , sarà di scena lunedì sera sul campo del Vicenza capolista.

L'incontro sarà diretto da Fabio Rosario Luongo della sezione arbitrale di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Matteo Nigri di Trieste e Angelo Tomasi di Lecce. Alessandro Pizzi di Bergamo è il quarto uomo, Leo Posteraro di Verona l'operatore FVS.