Serie C, Inter U23 sul campo del Vicenza: la designazione arbitrale

Trentaduesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, che lunedì affrontano la capolista del girone A
Fabio Alampi 

Trentaduesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23 di Stefano Vecchi, senza vittorie da otto partite e reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Albinoleffe, sarà di scena lunedì sera sul campo del Vicenza capolista.

L'incontro sarà diretto da Fabio Rosario Luongo della sezione arbitrale di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Matteo Nigri di Trieste e Angelo Tomasi di Lecce. Alessandro Pizzi di Bergamo è il quarto uomo, Leo Posteraro di Verona l'operatore FVS.

