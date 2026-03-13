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Vicenza-Inter U23, più del tutto esaurito: aumentata la capienza dello stadio Menti

Vicenza-Inter U23, più del tutto esaurito: aumentata la capienza dello stadio Menti - immagine 1
Sale l'attesa in casa biancorossa in vista del match che potrebbe sancire la matematica promozione in Serie B
Fabio Alampi Redattore 

Sale la febbre in casa Vicenza in vista del match contro l'Inter U23, partita che potrebbe sancire la matematica promozione in Serie B dei biancorossi. Dopo il già annunciato sold out, i veneti hanno ottenuto l'ampliamento della Gradinata Nord, che permetterà ad altri tifosi di recarsi allo stadio Menti lunedì sera.

Vicenza-Inter U23, più del tutto esaurito: aumentata la capienza dello stadio Menti- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato:

L.R. Vicenza informa che in occasione della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi in programma lunedì 16 marzo alle ore 20:30 allo Stadio Romeo Menti,  in data odierna il GOS ha autorizzato l’ampliamento a 1200 posti nel settore Gradinata Nord. Gli ulteriori biglietti saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi.

Tutte le modalità di acquisto al seguente link: https://www.lrvicenza.net/l-r-vicenza-inter-u23-info-biglietti/

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