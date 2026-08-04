VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Rientrato a Milano dopo una stagione in prestito in Serie C con la maglia del Lumezzane, Matteo Motta non farà parte della rosa dell'Inter U23: il terzino sinistro classe 2005 lascerà nuovamente la squadra, questa volta a titolo definitivo. Secondo Sport Avellino, il giocatore sarebbe a un passo dall'Avellino, con cui firmerà un contratto triennale. Successivamente verrà prestato ancora in Serie C: in pole position ci sarebbe la Folgore Caratese.