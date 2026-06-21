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UFFICIALE: l’Alcione si sposta a Seregno. Il Breda può ora ospitare l’Inter U23
L'Alcione cambia ufficialmente casa. Il club milanese, dopo aver disputato le proprie gare casalinghe per due stagioni allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, nel 2026/27 si sposterà al Ferruccio di Seregno, in attesa del completamento dei lavori del proprio futuro impianto di gioco, che sorgerà a Settimo Milanese. Questo il comunicato: "Alcione Milano giocherà le partite casalinghe della stagione di Serie C 2026/2027 allo Stadio Ferruccio di Seregno, in attesa del completamento dei lavori di costruzione del proprio stadio".
Una notizia che, di riflesso, riguarda anche l'Inter U23: la formazione nerazzurra, dopo essere stata ospitata dal Monza all'U-Power Stadium, era alla ricerca di una nuova casa, e tutto lasciava intendere che lo stadio individuato dalla dirigenza interista fosse proprio il Breda di Sesto San Giovanni, già utilizzato in passato per le gare della squadra femminile e di quelle giovanili. Una notizia già anticipata mesi fa da Fcinter1908, e che ora può diventare realtà.
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