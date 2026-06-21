Una notizia che, di riflesso, riguarda anche l'Inter U23: la formazione nerazzurra, dopo essere stata ospitata dal Monza all'U-Power Stadium, era alla ricerca di una nuova casa, e tutto lasciava intendere che lo stadio individuato dalla dirigenza interista fosse proprio il Breda di Sesto San Giovanni, già utilizzato in passato per le gare della squadra femminile e di quelle giovanili. Una notizia già anticipata mesi fa da Fcinter1908, e che ora può diventare realtà.