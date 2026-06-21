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UFFICIALE: l’Alcione si sposta a Seregno. Il Breda può ora ospitare l’Inter U23

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Il club nerazzurro è pronto per tornare a giocare nell'impianto di Sesto San Giovanni, già utilizzato in passato
Fabio Alampi Redattore 

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L'Alcione cambia ufficialmente casa. Il club milanese, dopo aver disputato le proprie gare casalinghe per due stagioni allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, nel 2026/27 si sposterà al Ferruccio di Seregno, in attesa del completamento dei lavori del proprio futuro impianto di gioco, che sorgerà a Settimo Milanese. Questo il comunicato: "Alcione Milano giocherà le partite casalinghe della stagione di Serie C 2026/2027 allo Stadio Ferruccio di Seregno, in attesa del completamento dei lavori di costruzione del proprio stadio".

UFFICIALE: l’Alcione si sposta a Seregno. Il Breda può ora ospitare l’Inter U23- immagine 2
Getty Images

Una notizia che, di riflesso, riguarda anche l'Inter U23: la formazione nerazzurra, dopo essere stata ospitata dal Monza all'U-Power Stadium, era alla ricerca di una nuova casa, e tutto lasciava intendere che lo stadio individuato dalla dirigenza interista fosse proprio il Breda di Sesto San Giovanni, già utilizzato in passato per le gare della squadra femminile e di quelle giovanili. Una notizia già anticipata mesi fa da Fcinter1908, e che ora può diventare realtà.

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