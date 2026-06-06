Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, nel suo intervento ai microfoni di Fcinter1908 ha parlato anche del progetto U23: "Questa è una bellissima sfida, che abbiamo vissuto per la prima stagione. È stata complicata, ci ha messo di fronte a una nuova esperienza, dovendo gestire un'altra squadra sopra la Primavera, però alla fine è stata molto bella.

Credo che l'U23 abbia fatto il suo lavoro, ha permesso ai giocatori di poter fare grandi esperienze in un campionato agonistico, ha permesso ad alcuni giocatori della Primavera di anticipare il percorso in un campionato professionistico, e ha permesso ai nostri U18 di essere protagonisti in Primavera. Pribabilmente l'U23 ha fatto il suo lavoro. Ragazzi della Primavera già pronti per l'U23? Bisognerebbe chiederlo a Baccin che gestisce l'area tecnica. Iddrissou ha giocato tantissime partite, Bovio è stato tantissimo in U23, anche quest'anno ci saranno diversi giocatori che giocheranno in U23 e continueranno il percorso di crescita all'interno di un club importante come l'Inter".