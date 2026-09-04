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Lorenzo Tosto è stato l'ultimo acquisto dell'Inter U23: il difensore classe 2006 è arrivato alla corte di Stefano Vecchi in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli. Suo padre Vittorio ha parlato di questo trasferimento ai microfoni di Mondo Primavera: "Un'emozione indescrivibile, è la prima volta che entravo nella sede di una società così importante per merito di un giovane calciatore che è mio figlio. Lorenzo ha umiltà, personalità e ha la mente di un trentenne, quindi non occorre tenerlo più di tanto con ipiedi per terra perché arriva da solo a leggere le situazioni e a farle diventare anche semplici con molta umiltà. L'Inter? Si gioca una fetta importante della sua carriera, è riuscito in questi anni a meritarsi questa opportunità, ora deve essere bravo ed è consapevole di giocarsi tanto nel proseguo della sua carriera. L'Inter è un club che lo farà crescere tanto sotto tutti i punti di vista. L'auspicio è quello di convincere tutti e rimanere per tanti anni nell'Inter. E perché no, arrivare anche in Prima Squadra".