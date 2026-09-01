Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter in merito al colpo di mercato dell'Inter Under 23: arriva Lorenzo Tosto dall'Empoli
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FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Lorenzo Tosto dall'Empoli. Il difensore classe 2006 si trasferisce all'Inter U23 a titolo temporaneo con diritto di opzione. Difensore centrale solido e forte fisicamente, Tosto nasce a Lucca il 29 gennaio 2006 e inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili dell'Empoli.
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La sua crescita lo porta a esordire a diciotto anni in prima squadra nella stagione 2024/25, quando vive da protagonista la grande cavalcata dei toscani in Coppa Italia: debutta tra i professionisti il 24 settembre 2024, nel secondo turno in casa del Torino, e gioca da titolare tutte le partite in Coppa dell'Empoli, eliminato dal Bologna dopo il doppio confronto in semifinale.
Il 2 febbraio debutta anche in Serie A, entrando negli ultimi minuti nella sfida contro la Juventus. Nella stagione successiva gioca una partita in Serie B, poi a gennaio viene ceduto in prestito al Livorno, con cui colleziona 9 presenze e un assist nel girone di ritorno in Serie C.
(inter.it)
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