Le parole di Stefano Vecchi in esclusiva per Inter TV al termine della vittoria dell'Inter U23 contro la Triestina

Matteo Pifferi Redattore 27 settembre - 18:45

Le parole di Stefano Vecchi in esclusiva per Inter TV al termine della vittoria dell'Inter U23 contro la Triestina grazie ai gol di Topalovic e Kamate:

"Un risultato per noi importante, continua la striscia positiva, continuiamo a non subire gol pur soffrendo il predominio territoriale degli avversari. Abbiamo concesso pochissimo, un tiro da fuori che ha preso il palo, poi abbiamo difeso benissimo, siamo stati bravissimi nei ribaltamenti di fronte e abbiamo fatto anche buone giocate nella loro metà campo. Dobbiamo migliorare, avere più palleggio e predominio. La strada è quella giusta, ci portiamo a casa tre punti meritati".

Gruppo che cresce — "Dall'inizio ho notato attitudine al lavoro, è indubbiamente merito di chi li ha allenati prima nel settore giovanile e della professionalità che hanno i nuovi arrivati. Sono cresciuti in poco tempo, mi aspetto che possano crescere ancora tanto, il nostro obiettivo è formare giocatori per la prima squadra, l'obiettivo numero 1 è quello o anche per le categorie superiori, dobbiamo comunque lavorare tanto"

Ora di nuovo col Lumezzane, avversario incontrato in Coppa Italia — "Abbiamo un po' più di esperienza, giochiamo da un mese e mezzo e abbiamo fatto già un bel po' di partite. Non incontreremo lo stesso Lumezzane di agosto perché c'è stato il mercato ed è una squadra più forte. Ma siamo diventati più forti anche noi grazie al lavoro".