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Inter U23, si lavora al rinnovo di Melgrati: i dettagli del nuovo contratto

Inter U23, si lavora al rinnovo di Melgrati: i dettagli del nuovo contratto - immagine 1
Il portiere classe '94, uno dei fuoriquota presenti nella seconda squadra nerazzurra, potrebbe presto prolungare
Fabio Alampi Redattore 

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In casa Inter si lavora anche alla costruzione dell'U23 che settimana prossima inizierà la preparazione estiva in vista della sua seconda stagione. Tra i tratti di continuità tra la rosa dello scorso anno e quella che verrà c'è Riccardo Melgrati: il portiere classe '94, uno dei fuoriquota a disposizione del tecnico Stefano Vecchi, indosserà ancora la maglia nerazzurra, e presto potrebbero esserci delle novità.

Inter U23, si lavora al rinnovo di Melgrati: i dettagli del nuovo contratto- immagine 2
Getty Images

Secondo Sportitalia, infatti, la dirigenza interista è pronta a prolungare il contratto di Melgrati fino al 30 giugno 2028, estendendo di una stagione l'attuale intesa.

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