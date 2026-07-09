Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23, si lavora al rinnovo di Melgrati: i dettagli del nuovo contratto
inter under 23
Inter U23, si lavora al rinnovo di Melgrati: i dettagli del nuovo contratto
Il portiere classe '94, uno dei fuoriquota presenti nella seconda squadra nerazzurra, potrebbe presto prolungare
In casa Inter si lavora anche alla costruzione dell'U23 che settimana prossima inizierà la preparazione estiva in vista della sua seconda stagione. Tra i tratti di continuità tra la rosa dello scorso anno e quella che verrà c'è Riccardo Melgrati: il portiere classe '94, uno dei fuoriquota a disposizione del tecnico Stefano Vecchi, indosserà ancora la maglia nerazzurra, e presto potrebbero esserci delle novità.
Secondo Sportitalia, infatti, la dirigenza interista è pronta a prolungare il contratto di Melgrati fino al 30 giugno 2028, estendendo di una stagione l'attuale intesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA