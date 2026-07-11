FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23, niente riscatto per La Gumina. Nuovo addio alla Sampdoria? Interessi in Serie C

inter under 23

Inter U23, niente riscatto per La Gumina. Nuovo addio alla Sampdoria? Interessi in Serie C

Inter U23, niente riscatto per La Gumina. Nuovo addio alla Sampdoria? Interessi in Serie C - immagine 1
L'attaccante, dopo una stagione con la seconda squadra nerazzurra, è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter U23 non avrà più a disposizione il miglior marcatore della scorsa stagione: Antonino La Gumina, infatti, non è stato riscattato dalla Sampdoria, e ha fatto un ritorno in blucerchiato.

Inter U23, niente riscatto per La Gumina. Nuovo addio alla Sampdoria? Interessi in Serie C- immagine 2
Getty Images

Il suo futuro, tuttavia, sarà nuovamente lontano da Genova: secondo SampNews24, l'attaccante classe '96 non dovrebbe rientrare nei piani del tecnico Bernardo Corradi, e dovrà ora cercarsi un'altra sistemazione. Su di lui si sono registrati interessi dalla Serie C.

Leggi anche
Il Palermo di Inzaghi spinge per Kamate: “Hanno parlato con la dirigenza dell’Inter...
Inter U23, si lavora al rinnovo di Melgrati: i dettagli del nuovo contratto

© RIPRODUZIONE RISERVATA