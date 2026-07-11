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fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23, niente riscatto per La Gumina. Nuovo addio alla Sampdoria? Interessi in Serie C
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Inter U23, niente riscatto per La Gumina. Nuovo addio alla Sampdoria? Interessi in Serie C
L'attaccante, dopo una stagione con la seconda squadra nerazzurra, è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione
L'Inter U23 non avrà più a disposizione il miglior marcatore della scorsa stagione: Antonino La Gumina, infatti, non è stato riscattato dalla Sampdoria, e ha fatto un ritorno in blucerchiato.
Il suo futuro, tuttavia, sarà nuovamente lontano da Genova: secondo SampNews24, l'attaccante classe '96 non dovrebbe rientrare nei piani del tecnico Bernardo Corradi, e dovrà ora cercarsi un'altra sistemazione. Su di lui si sono registrati interessi dalla Serie C.
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