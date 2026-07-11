"Nuova linfa nel 4-2-3-1 che ha in mente Pippo Inzaghi. E l’accelerata per Emanuele Rao (20) e l’apprezzamento nei confronti del francese Issiaka Kamate (21) dell’Inter Under 23 dimostrano che nel processo di consolidamento del fronte offensivo il Palermo segue anche la linea verde", si legge sul Corriere dello Sport che propone l'ipotesi Palermo per Kamate.

"Un profilo di cui i rosanero hanno parlato con la dirigenza nerazzurra. Si tratta di un jolly che può giocare sia a centrocampo che sulla trequarti e, in avanti, perfettamente a suo agio su entrambe le corsie. E’ seguito da diversi club di B e ha “fame” e voglia di stupire proprio come Rao, l’esterno di proprietà del Napoli sul quale punta con decisione la società targata City Group", aggiunge poi il CorSport.