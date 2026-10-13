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Matteo Lavelli, attaccante classe 2006 dell'Inter, si racconta nel corso di un'intervista presente all'interno del Matchday Programme odierno: "Ho iniziato a giocare a Villanova, il mio paese, con la Vibe Ronchese. Da piccolo giocavo in difesa ma qualche gol l'ho segnato anche lì: il mio idolo da bambino era Cristiano Ronaldo".

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"Sono interista da sempre, quando ho esordito con questa maglia ho capito che sarei potuto diventare un calciatore. Da piccolo il mio giocatore preferito era Diego Milito. Penso che la mia vittoria più importante sia stata il campionato Primavera 2024/25, vinto in finale contro la Fiorentina, partita in cui ho segnato un gol. Da professionista ho esordito contro l'Alcione ed è stato bellissimo, ma l'esordio in Prima Squadra è stato speciale: giocare a San Siro è stato incredibile. La qualità che più mi ha aiutato a crescere è la costanza: cerco sempre di migliorare ogni giorno".