Finisce 1-1 la seconda amichevole della tournée asiatica dell'Inter. All'Optus Stadium di Perth, i nerazzurri hanno affrontato il Milan e, dopo il vantaggio firmato da Dimarco, sono stati raggiunti da un rigore generoso concesso ai rossoneri e trasformato da Nkunku. Al termine della gara Matteo Lavelli ha parlato in esclusiva ai microfoni di FcInter1908.it. "Sto cercando di fare del mio meglio, il minimo che posso fare per questa squadra è questo, cercherò sempre di dare il massimo per dare sempre di più".

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Come nasce la giocata dalla quale nasce il gol?

"Ho visto la palla che mi stava arrivando, ho visto l'uomo e ho cercato di proteggerla, poi è stato bravo Barella a metterla in mezzo per Dimarco".

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Come ti stai trovando?

Cosa ti dice il mister?

Prossimi obiettivi?

"Mi trovo sempre bene con questa squadra, non posso dire niente"."Mi dice di proteggere la palla e fare salire la squadra, per il resto ci dice di goderci la partita"."Non ce ne sono, quello che verrà verrà".

(Dall'inviato di FcInter1908.it Daniele Vitiello)