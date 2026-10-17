VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Un viaggio confortevole di poche ore che si trasforma in una lunga Odissea terminata solamente a notte fonda. Protagonista della vicenda è il Monopoli, prossimo avversario dell'Inter U23 (in campo oggi allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, calcio di inizio alle 14:30).

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La formazione pugliese, infatti, doveva arrivare a Milano in aereo ieri pomeriggio, ma non è potuta partire a causa della cancellazione improvvisa dei tre voli diretti verso gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio. Un inconveniente che ha costretto la società biancoverde a trovare una soluzione alternativa: prima il trasferimento in pullman fino a Bari, poi viaggio in treno fino a Milano, con arrivo in stazione centrale ben oltre la mezzanotte.