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Reduce dalla vittoria di martedì nel recupero contro il Giugliano, l'Inter U23 torna in campo per la decima giornata di campionato: i nerazzurri di Vecchi affrontano il Monopoli, battuto 3-1 dal Casarano nel turno precedente.

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L'incontro, in programma sabato 17 ottobre alle ore 14:30, sarà diretto da Gabriele Restaldo della sezione arbitrale di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Roberto Meraviglia di Pistoia. Mansour Faye di Brescia sarà il quarto uomo, Cosimo Schirinzi di Casarano l'operatore FVS.