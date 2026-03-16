Il difensore e capitano dell'Inter U23 ha commentato la sconfitta rimediata contro il Vicenza capolista e vincitore del campionato

Fabio Alampi Redattore 16 marzo - 23:28

Giuseppe Prestia, difensore e capitano dell'Inter U23, ha parlato in sala stampa al termine del match perso contro il Vicenza: "Prima di tutto vorrei fare i complimenti al Vicenza, che ha vinto il campionato stra meritando. È stata un'ottima prestazione da parte nostra, siamo una squadra che deve capire che, anche quando non c'è questa cornice di pubblico, deve cercare di giocare alla stessa maniera. Secondo me, se giochiamo in questo modo, con le altre squadre potremo dire la nostra. Naturalmente c'è rammarico per i gol presi, però il Vicenza è una squadra forte, che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Pensiamo alla prossima".

"9 partite consecutive senza vincere? Ne parliamo spesso fra di noi. Sicuramente 9 partite senza vincere potrebbe essere un peso, ma i ragazzi sono spensierati, cercano sempre di migliorarsi e sono sicuro che, giocando in questo modo, i risultati verranno. Secondo me dobbiamo continuare in questo percorso: sappiamo che per i ragazzi giocare queste partite è un po' una prima volta, ma il percorso è giusto. Andiamo avanti per questa strada. Noi esperti cerchiamo di dare una mano per quanto riguarda il campo, l'esperienza, la parola in più".