VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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Si è chiuso il programma della seconda giornata del campionato di Serie C. Nel girone C c'è un terzetto al comando, con Potenza, Picerno e Sorrento a punteggio pieno. Subito dietro c'è un gruppetto di squadre ancora imbattute e a quota 4 punti, tra cui l'Inter U23, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l'Altamura. In ritardo le big: il Bari, dopo aver vinto all'esordio, è stato pesantemente sconfitto per 3-0 nel derby contro il Barletta; la Salernitana ha un solo punto in classifica, addirittura zero il Catania, battuto anche dal Monopoli dopo aver perso in casa contro i nerazzurri di Vecchi.

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La classifica

Potenza, Picerno, Sorrento 6, Barletta, Casertana, Inter U23, Foggia, Altamura 4, Monopoli, Audace Cerignola, Bari, Cavese, Casarano 3, Giugliano, Salernitana, Scafatese 1, Savoia, Cosenza, Catania 0, Crotone -6.