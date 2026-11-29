L'attaccante nerazzurro spreca due grandissime occasioni, Stante lo imita nel recupero
VIDEO FCIN1908 / InterU23, Vecchi: "Queste partite certificano la crescita e il potenziale dei ragazzi"
Difesa
Melgrati 6
Il Barletta non lo impegna più di tanto. Sbaglia un rinvio con i piedi, ma i compagni gli evitano problemi.
Garonetti 6,5
Ancora titolare dopo la sconfitta contro l'Audace Cerignola. (82' Stante)
Prestia 6,5
Respinge tutto quello che passa in area di rigore, nel finale si fa sentire dai compagni anche con degli urlacci da vero leader.
Jakirovic 6,5
Solido, essenziale. Gli attaccanti del Barletta fanno poco: ci vuole ben altro per impensierirlo.
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