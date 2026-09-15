Tante novità, tanti giovani, tante note positive per la formazione nerazzurra

Fabio Alampi
mancuso matias sede inter (1)

VIDEO FCIN1908 / Matias Mancuso in sede Inter: si parla del suo futuro

Difesa

Melgrati 6

Il Crotone prova a farsi vedere nei primi minuti, ma sempre con conclusioni poco impegnative. Un brivido nel finale, ma porta a casa il primo clean sheet della stagione.

Bovio 6,5

Al rientro dopo la squalifica, gioca con tranquillità e prova a farsi vedere anche nell'area avversaria.

Garonetti 6,5

Una delle tante novità di oggi. Aiutato dalla sterilità offensiva del Crotone, pensa a non strafare al centro della difesa e risponde presente. (64' Donato)

Stante sv

La sua partita dura meno di un quarto d'ora. Sfortunato. (15' Jakirovic)

Crotone-Inter U23 pagelle

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