Tante novità, tanti giovani, tante note positive per la formazione nerazzurra
VIDEO FCIN1908 / Matias Mancuso in sede Inter: si parla del suo futuro
Difesa
Melgrati 6
Il Crotone prova a farsi vedere nei primi minuti, ma sempre con conclusioni poco impegnative. Un brivido nel finale, ma porta a casa il primo clean sheet della stagione.
Bovio 6,5
Al rientro dopo la squalifica, gioca con tranquillità e prova a farsi vedere anche nell'area avversaria.
Garonetti 6,5
Una delle tante novità di oggi. Aiutato dalla sterilità offensiva del Crotone, pensa a non strafare al centro della difesa e risponde presente. (64' Donato)
Stante sv
La sua partita dura meno di un quarto d'ora. Sfortunato. (15' Jakirovic)
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