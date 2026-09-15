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Sarà il Genoa l'avversario dell'Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia. Daniele De Rossi, tecnico rossoblu, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro e suo ex compagno.

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"C'eravamo sentiti e seguiti, si sta sempre in contatto e sapevo avesse questa passione. Ha giocato anche tante volte contro mio padre, vincendo una finale scudetto: l'avevo seguito anche in Primavera.

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Poi ha fatto bene a Parma, ma da fare bene a fare quello che ha fatto l'anno scorso, che la gente dà per scontato, ovvero vincere scudetto e Coppa Italia il primo anno in una big, è una roba che verrà ripetuta poche volte nei prossimi anni. Mi auguravo per lui facesse bene ma è sorprendente il risultato al primo anno perché non è mai facile".