Negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, commentatore, ha parlato così del momento dell'Inter e degli errori di Josep Martinez
VIDEO / Josep Martinez, l'allenamento è durissimo. Ed è già... in tenuta Inter!
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Negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, commentatore, ha parlato così del momento dell'Inter e degli errori di Josep Martinez: "Il gol preso da Martinez con l'Udinese è più preoccupante di quello di Madrid: quello è una brutta figura planetaria ma è un'interpretazione errata del portiere di un aspetto nuovo del suo lavoro.
Quello preso con l'Udinese ci dice che questo portiere, che sicuramente ha qualità importanti, qualche lacuna ce l'ha: ho qualche dubbio che possa essere il titolare in una squadra come l'Inter che mira ad arrivare in alto anche in Europa. Anche se bocciarlo dopo quattro è troppo. Poi l'Inter va sotto di due gol ma sembra non preoccuparsene neanche perché sanno che faranno gol e potranno ribaltarla: sono anche molto forti mentalmente.
Anche se queste partenze false vanno evitate. L'Inter è la squadra più forte, se poi la Roma le vince tutte può darle fastidio: non so se il processo di crescita rapida del Como può portarlo allo scudetto, ma di sicuro è una squadra che può fare più di 75 punti".
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