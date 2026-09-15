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Intervistato da Rai Sport dopo la vittoria in rimonta contro l'Udinese, Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha analizzato così la partita.

Getty Images

"Terza volta che andiamo sotto 2-0? Ogni partita è diversa: col Napoli non siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo e poi sono arrivati due gol loro uno dopo l'altro. Col Real è stata ancora diversa.

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Con l'Udinese abbiamo preso il primo gol su palla inattiva. In una stagione così lunga ci saranno volte in cui la indirizzi, altre in cui devi reagire e altre in cui devi aspettare: ma contano i 90' e abbiamo dimostrato anche stavolta tanto".