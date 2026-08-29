Secondo gol consecutivo per l'attaccante nerazzurro, bene anche i tanti giovanissimi

Fabio Alampi
mosconi

VIDEO FCIN1908 / Mosconi: "Chivu fantastico, ecco il mio sogno. Il mio ruolo preferito..."

Difesa

Melgrati 6

Poco lavoro da sbrigare, fa il possibile ma non basta in occasione del gol dell'Altamura.

Bovio 6,5

Al debutto assoluto tra i professionisti, inizia in maniera un po' timida. Prende un giallo evitabile, poi prende le misura agli avversari e dimostra le sue qualità.

Stante 6,5

Vecchi gli affida il compito di guidare il reparto e lui risponde presente a modo suo: concentrato, essenziale, ruvido quando serve.

Jakirovic 7

La nota migliore della serata: gioca con sicurezza da braccetto sinistro, chiude le traiettorie di passaggio agli avversari e si condede il lusso di sganciarsi in avanti con personalità.

Inter U23-Altamura pagelle

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