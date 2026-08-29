Secondo gol consecutivo per l'attaccante nerazzurro, bene anche i tanti giovanissimi
VIDEO FCIN1908 / Mosconi: "Chivu fantastico, ecco il mio sogno. Il mio ruolo preferito..."
Difesa
Melgrati 6
Poco lavoro da sbrigare, fa il possibile ma non basta in occasione del gol dell'Altamura.
Bovio 6,5
Al debutto assoluto tra i professionisti, inizia in maniera un po' timida. Prende un giallo evitabile, poi prende le misura agli avversari e dimostra le sue qualità.
Stante 6,5
Vecchi gli affida il compito di guidare il reparto e lui risponde presente a modo suo: concentrato, essenziale, ruvido quando serve.
Jakirovic 7
La nota migliore della serata: gioca con sicurezza da braccetto sinistro, chiude le traiettorie di passaggio agli avversari e si condede il lusso di sganciarsi in avanti con personalità.
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