Il Barcellona ha proposto all'Inter uno scambio nelle scorse ore: ecco quanto svelato da Matteo Moretto.
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Il Barcellona ha proposto all'Inter uno scambio nelle scorse ore.È tutto vero, secondo quanto riportato da Matteo Moretto: il club blaugrana ha offerto Alejandro Balde e un conguaglio ai nerazzurri in cambio di Federico Dimarco.
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La risposta dell'Inter è stata chiara: il club nerazzurro considera l'esterno italiano assolutamente incedibile. Dimarco non si muove da Milano.
Nessun discorso legato quindi alla valutazione di Balde o alla formula dell’operazione: a bloccare tutto è stata la volontà dell’Inter di non prendere in considerazione una partenza di Dimarco.
Il nazionale italiano resta uno dei punti fermi della squadra e il tentativo del Barcellona, almeno su queste basi, non ha avuto seguito.
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