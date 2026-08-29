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Bomba di Sport in Spagna: “Il Barcellona sta lavorando a uno scambio tra Balde e Dimarco con l’Inter”. Deco per il sito starebbe preparando da diversi giorni il ‘colpaccio’ di mercato, ma la verità è un’altra.

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Dopo mezz’ora è stata smentita da Sportitalia la notizia trapelata da Sport. “Non c’è nessun dialogo tra Inter e Barcellona per uno scambio tra Balde e Dimarco”, ha sottolineato il giornalista Gianluigi Longari in merito. Non esiste alcuna possibilità dunque che si parli di questa operazione.