GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così il momento in casa Inter verso la sfida di domani contro il Cagliari: "Se abbiamo detto che Juve e Milan sono un cantiere, l'Inter è già un palazzo e stanno provando ad aggiungere un attico per avere una buona vista sull'Europa.

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Ci sono questi inglesi, penso che domani vedremo per uno spezzone Jones e vorrei vedere anche Stones: Spence non è ancora pronto.

Ma la cosa che mi interessa capire di più è se ci sarà un cambio di modulo, una difesa a 4 che Chivu ha fatto balenare come possibilità. Io sono un talebano, la difesa a 4 mi piace molto di più, soprattutto a livello europeo: auspico che questo esperimento venga condotto anche per dare ad uno squadrone come l'Inter due possibilità di gioco".