Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così il momento in casa Inter verso la sfida di domani

Marco Astori
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Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così il momento in casa Inter verso la sfida di domani contro il Cagliari: "Se abbiamo detto che Juve e Milan sono un cantiere, l'Inter è già un palazzo e stanno provando ad aggiungere un attico per avere una buona vista sull'Europa.

FC Internazionale Unveil New Signing Curtis Jones
Getty

Ci sono questi inglesi, penso che domani vedremo per uno spezzone Jones e vorrei vedere anche Stones: Spence non è ancora pronto.

Intervista Chivu a Mediaset

Ma la cosa che mi interessa capire di più è se ci sarà un cambio di modulo, una difesa a 4 che Chivu ha fatto balenare come possibilità. Io sono un talebano, la difesa a 4 mi piace molto di più, soprattutto a livello europeo: auspico che questo esperimento venga condotto anche per dare ad uno squadrone come l'Inter due possibilità di gioco".

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