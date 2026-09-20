Assenti da quasi un anno, l'esterno e il difensore sono tra i protagonisti del secondo successo consecutivo
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"
Difesa
Melgrati 6
Colpito a freddo, con un pallone che gli passa sotto le gambe, ha poco lavoro da sbrigare nel resto della partita. Poco da fare sul colpo di testa del 3-2.
Bovio 6
Nemmeno 3 minuti di partita e svirgola malamente un pallone che porta al vantaggio del Foggia. Un errore che fortunatamente non costa punti. Si riprende e gioca con sicurezza, andando anche vicino al gol.
Garonetti 7
Che bel rientro! Non ancora al meglio dopo i tantissimi infortuni della ultime due stagioni, gioca la seconda gara consecutiva e dà tutto finchè ne ha con ottime letture difensive. (70' Donato)
Jakirovic 6,5
Altra prestazione solida per il difensore croato, sempre più a suo agio in questo ruolo "alla Bastoni". (70' Re Cecconi)
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