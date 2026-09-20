L’era Zinédine Zidane è iniziata ufficialmente 48 ore fa con l’annuncio della prima lista del nuovo commissario tecnico della Francia, successore di Didier Deschamps.

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Un gruppo di 23 giocatori nel quale figurano diversi volti nuovi, come Guillaume Restes, Jérémy Jacquet e Lucas Da Cunha. Zidane ha inoltre deciso di richiamare alcuni calciatori che mancavano dalla Nazionale da diverso tempo, come Adrien Truffert, la cui unica presenza con la Francia maggiore risale al settembre 2022, ed Eduardo Camavinga, assente dall’ultimo Mondiale.

Una prima lista inevitabilmente molto osservata e sulla quale il nuovo ct ha ammesso di aver riflettuto parecchio, come ha raccontato domenica a Téléfoot.

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«È delicato. Sai benissimo che rendi felici alcuni e deludi altri. Ma me ne assumo la responsabilità, fa parte del mio lavoro. Non è mai piacevole. È anche per questo che non faccio una lista di 23 o 24 giocatori per poi mandarne qualcuno in tribuna. Quando scelgo un calciatore, deve essere pronto».

«Voglio vedere Diouf in un ruolo nuovo»

Tra le decisioni che Zidane ha voluto rivendicare con forza c’è anche quella relativa ad Andy Diouf, convocato per essere utilizzato in un ruolo diverso rispetto a quello che ricopre abitualmente nell’Inter, quello di terzino sinistro.

«È una scelta forte e pienamente voluta quella di schierarlo terzino sinistro, perché nel suo club non gioca in quella posizione. Ma lavoreremo per metterlo nelle condizioni migliori, credo in questo giocatore in questo ruolo», ha spiegato ancora a Téléfoot.

Zidane ha poi allargato il discorso al tema degli esterni difensivi:

«È una riflessione che ho sempre fatto, perché su quelle corsie abbiamo spesso avuto qualche problema, anche se nel tempo abbiamo avuto giocatori molto forti. Oggi, però, ne abbiamo meno».

Al di là di questa novità tattica, il nuovo ct vuole soprattutto dare alla Francia una vera identità di gioco.

«Vedrete. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti. Voglio una squadra che giochi, che prenda in mano la partita e decida di comandarla. E quando non avrà il pallone dovrà essere equilibrata. Ma ciò che mi interessa più di tutto è far giocare bene questa squadra».

Zidane sa bene che le aspettative attorno alla sua gestione saranno molto alte, ma ha già chiarito quale sarà la priorità.

«So cosa vogliono vedere i tifosi: una Nazionale che continui a vincere le partite. Sono un competitivo, sono qui per vincere. È questo che voglio trasmettere ai miei giocatori. È il mio unico obiettivo».