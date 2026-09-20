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Il giorno dopo lo spettacolare 2-2 tra Roma-Inter, Sandro Sabatini analizza la gara dell'Olimpico. Giallorossi e nerazzurri si sono divisi un tempo a testa e alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto. "Partita spettacolare e di livello internazionale. È naturale che viene in mente esaltare la doppietta di Koné del primo tempo in cui c'è stata una Roma assolutamente straordinaria che ha bullizzato l'Inter con il centrocampista protagonista e protagonista di un cambio frettoloso".

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"Chivu non si è fidato di Carlos Augusto che aveva giocato delle buone partite in assenza di Dimarco, è stato riproposto Dimarco che non è in condizione e insieme con Bastoni da quella parte l'Inter ha sofferto tantissimo. Nell'Inter Lautaro Martinez sistema tutto per tutti in compagnia di Thuram. È una partita che si quasi un peccato a sporcarla con le critiche perché è stato uno spettacolo purissimo".