Bruttissimo episodio pochi minuti prima del calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, match valido per la quinta giornata di Serie A.

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Durante il minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Sandro Mazzola, una parte della curva della Juventus non solo non ha rispettato il silenzio ma anche si è voltata di spalle rispetto al campo di gioco, inneggiando a Gaetano Scirea e Andrea Fortunato, due ex bandiere bianconere, ma anche a Gianni Agnelli.

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La conferma arriva dal cronista di Dazn che ribadisce come gran parte della Curva abbia anche urlato e cantato cori durante il minuto di silenzio, oltre a girarsi di spalle rispetto al terreno di gioco. Un gesto, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Atalanta, davvero da condannare e per il quale sono attesi provvedimenti. A Torino una brutta pagina di calcio.