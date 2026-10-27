L'attaccante polacco non si ferma più: sesto gol consecutivo nelle ultime quattro partite

Fabio Alampi

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Melgrati 6

Fa venire i birividi per il problemino muscolare a cambi già esauriti. Bene sui palloni alti nel finale di gara.

Donato 6,5

Prestazione convincente da parte del giovanissimo classe 2009, al cospetto di vecchi lupi di mare della categoria come Volpicelli ed Emmausso. (78' Stante)

Garonetti 6,5

Attento e concentrato al centro della difesa, non si fa condizionare dal cartellino giallo rimediato a metà primo tempo. (78' Prestia)

Tosto 6,5

Confermato sul centro sinistra della difesa, gioca in maniera essenziale ma efficace. Mezzo voto in meno per la lettura lenta in occasione del gol della Scafatese.

Inter U23-Scafatese pagelle

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