GUARRO e PACE EP31: Venezia e il dilemma turnover. Un big fuori nel derby?

Tra i dubbi che ancora si porta dietro verso il calcio d'inizio di Venezia-Inter, Cristian Chivu ha però una certezza. Si tratta di chi giocherà in porta, all'interno di una rotazione quasi scientifica per l'allenatore nerazzurro. Il tema dell'alternanza lo ha affrontato la Gazzetta dello Sport nel focus proposto di seguito:

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"Premessa: Martinez e Provedel non sono da bocciare, anzi, tanto meno l’ex Lazio, schierato titolare per la prima volta contro la Fiorentina. Il gran destro da fuori di Jimenez l’ha sorpreso, poi s’è riscattato su Gnonto, ma al netto della vittoria c’è una altro fatto da sottolineare: l’Inter, tra i pali, continua a non essere sicura.

Oltretutto, al Penzo di Venezia avrà come avversario Filip Stankovic, un figlio di Interello e di Dejan, pronto a sfidare il fratello e a farsi notare dai piani alti nerazzurri in vista di un eventuale ritorno a casa (l'Inter l'ha ceduto a titolo definitivo nel 2024 mantenendo una percentuale di rivendita del 50%)".

Venezia-Inter, la scelta di Chivu per la porta

Chivu, in ogni caso, ha già scelto come gestire i due portieri nelle prossime gare. Si legge infatti: "Provedel sarà ancora titolare. Martinez tornerà dall’inizio contro il Milan. Fin qui, ha alternato ottime prestazioni – vedi i clean sheet contro Parma e Shakhtar – a errori da matita rossa: Real e Udinese su tutti. La società e Chivu hanno scelto di puntare su di lui per il dopo Sommer, fin qui la scelta ha ripagato soltanto a metà".