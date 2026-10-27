Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Le ultime prestazioni non troppo convincenti hanno riacceso i riflettori sul futuro di Luis Henrique, già l'anno scorso vicino a lasciare l'Inter. Qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, i nerazzurri potrebbero lasciarlo partire e, a quel punto, andare alla ricerca di un altro esterno destro. Secondo quanto riferisce TMW, a questo proposito da Viale della Liberazione seguono con grande attenzione le prestazioni di Romano Floriani Mussolini, autore di un ottimo inizio di stagione con la maglia della Lazio:

Getty

"L'Inter cercherà di puntellare la propria fascia destra di difesa nella prossima stagione. Per questo il nome nuovo è quello di Romano Floriani Mussolini che, dopo una stagione di apprendistato alla Cremonese, si è ritrovato titolare nella sorprendente Lazio di Gennaro Gattuso. Il giocattolo sta funzionando alla perfezione e non c'è l'intenzione, da parte del presidente Claudio Lotito, di modificarlo in corso d'opera".

Getty

"L'unica possibilità che potrebbe svilupparsi è quella di un'offerta indecente da parte dell'Inter, con la cessione di Luis Henrique verso club esteri. Le proposte dovrebbero partire da una base comunque alta, venti milioni, ma come per Palestra un anno fa non è detto che la Lazio non decida di alzare con l'andare avanti della stagione".

(Fonte: TMW)