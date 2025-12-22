FC Inter 1908
Vecchi: “Prestazione positiva, scoccia perdere così. Dobbiamo sapere qual è l’obiettivo”

Il tecnico dell'Inter U23 commenta così in conferenza stampa la sconfitta per 2-0 rimediata nel finale contro l'Union Brescia
Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, commenta in conferenza stampa la sconfitta per 2-0 rimediata contro l'Union Brescia: "La prestazione nel complesso è stata positiva, abbiamo giocato con impegno e personalità. Purtroppo ultimamente stiamo commettendo delle ingenuità che ci costano sempre molto caro. Anche oggi, in una gara a mio avviso giocata in parità contro una squadra partita con l'ambizione di vincere il campionato, ce la siamo giocata. Abbiamo avuto qualche buona opportunità per concludere dal limite dell'area, generalmente la qualità che abbiamo nei ragazzi che sono arrivati al tiro di solito ci premia, invece oggi non siamo stati precisi. Siamo caduti su alcuni difetti che abbiamo. A volte siamo poco attenti, a volte sulle palle inattive paghiamo la fisicità e questo è anche normale. Perdere una partita quando si è giocato alla pari per 90 minuti scoccia".

"Sul percorso sicuramente sono soddisfatto, poi è chiaro che in queste ultime gare avremmo potuto fare meglio. Abbiamo pagato a volte ingenuità e amnesie. Dobbiamo staccare adesso un attimo, i nostri ragazzi sono sempre impegnati e sotto pressione, tra chi va in Prima Squadra e chi in Primavera, poi gli allenamenti, le Nazionali. Dobbiamo staccare e ripartire con un piglio ancora più energico, più da ragazzi che vogliono crescere e migliorare. Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti dall'inizio, questo è indubbio. Oggi avevamo 7/11 che l'anno scorso facevano la Primavera: non è banale e non è scontato per l'U23 avere così tanti ragazzi che l'anno scorso giocavano in Primavera. Calarsi in questa realtà non è facile, e oggi l'hanno fatto molto bene. Ultimamente stiamo pagando amnesie e situazioni dove non metti tutta l'energia e l'attenzione che andrebbe messa, e poi lo paghi".

"Magari non dobbiamo vincere il campionato, ma il risultato conta. La classifica conta anche qua, ma non partiamo con l'ambizione di vincere, questo è scontato. Partiamo con l'ambizione di formare dei ragazzi. Un occhio alla classifica lo buttiamo, dobbiamo confermarci e consolidarci in questa categoria. Fino a 4-5 partite fa il percorso era ottimo, ora siamo un po' caduti. Uno dei difetti è proprio questo, non sapere qual è l'obiettivo: se ci si accontenta delle buone prestazioni allora va bene così, ma non possiamo accontentarci delle buone prestazioni, dobbiamo far crescere ragazzi e ottenere risultati. Questo è lo switch che dobbiamo fare nel girone di ritorno".

