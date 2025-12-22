Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, commenta in conferenza stampa la sconfitta per 2-0 rimediata contro l'Union Brescia : "La prestazione nel complesso è stata positiva, abbiamo giocato con impegno e personalità. Purtroppo ultimamente stiamo commettendo delle ingenuità che ci costano sempre molto caro. Anche oggi, in una gara a mio avviso giocata in parità contro una squadra partita con l'ambizione di vincere il campionato, ce la siamo giocata. Abbiamo avuto qualche buona opportunità per concludere dal limite dell'area, generalmente la qualità che abbiamo nei ragazzi che sono arrivati al tiro di solito ci premia, invece oggi non siamo stati precisi. Siamo caduti su alcuni difetti che abbiamo. A volte siamo poco attenti, a volte sulle palle inattive paghiamo la fisicità e questo è anche normale. Perdere una partita quando si è giocato alla pari per 90 minuti scoccia".

"Sul percorso sicuramente sono soddisfatto, poi è chiaro che in queste ultime gare avremmo potuto fare meglio. Abbiamo pagato a volte ingenuità e amnesie. Dobbiamo staccare adesso un attimo, i nostri ragazzi sono sempre impegnati e sotto pressione, tra chi va in Prima Squadra e chi in Primavera, poi gli allenamenti, le Nazionali. Dobbiamo staccare e ripartire con un piglio ancora più energico, più da ragazzi che vogliono crescere e migliorare. Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti dall'inizio, questo è indubbio. Oggi avevamo 7/11 che l'anno scorso facevano la Primavera: non è banale e non è scontato per l'U23 avere così tanti ragazzi che l'anno scorso giocavano in Primavera. Calarsi in questa realtà non è facile, e oggi l'hanno fatto molto bene. Ultimamente stiamo pagando amnesie e situazioni dove non metti tutta l'energia e l'attenzione che andrebbe messa, e poi lo paghi".