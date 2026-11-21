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Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha parlato in sala stampa dopo il successo contro il Potenza: "Oggi per vincere abbiamo avuto bisogno di tutti. Questa è la vittoria del grupo, di tutti: del portiere che ha fatto parate importanti, degli attaccanti, di chi è entrato e ha risolto la partita come Agbonifo. Come ho sempre detto è un gruppo di ragazzi che lavora sodo e bene, si fanno sempre trovare pronto, e contro un Potenza di questo tipo ce n'era bisogno. Quando si gioca tutti al massimo delle potenzialità, quest'anno siamo competitivi e stiamo bene in campo con tutti. Poi è anche vero che nel secondo tempo il Potenza ci ha messo grande pressione. Siamo stati bravi anche a soffrire, cosa non scontata per una squadra della nostra età".

Si può dire che quest'anno la squadra ha compiuto il passo in avanti dal punto di vista della maturità?

"Siamo cresciuti tutti, in un girone molto impegnativo e complicato come il C. Ci rendiamo conto di essere competitivi con tutti: l'anno scorso c'erano partite che per mezz'ora o dei tempi sembrava di essere in balia dell'avversario e di prendere delle imbarcate clamorose. Quest'anno invece no, un po' perchè la qualità dei ragazzi è alta, un po' perchè chi è rimasto ha un'esperienza diversa".

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A inizio stagione forse una vittoria del genere non sarebbe arrivata: cosa è cambiato?

"Cambiato non lo so, sicuramente siamo una squadra che deve lavorare per migliorare. I ragazzi sono molto giovani, ma al tempo stesso non darei per scontata questa cosa: dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare sodo. Tanti dei nostri sono all'inizio della nostra carriera, non possono accontentarsi di una partita fatta bena all'interno di un campionato o di essere come adesso se vogliono giocare in Serie A, come giustamente ambiscono i nostri ragazzi".

Quanto aiutano partite come queste a crescere?

"Sicuramente aiuta, a patto che si riesca a rimanere con i piedi per terra e non ci si senta arrivati dopo aver battuto la prima. La classifica parla chiaro, il Potenza non ha quei punti per caso e l'ha dimostrato anche oggi nel secondo tempo. Noi siamo stati in partita, quando ci siamo tutti e giochiamo da squadra possiamo vincere".

Charlys e Kaczmarski hanno disputato una buona gara.

"Sono ragazzi con potenzialità importanti, sono i nostri giovani "più vecchi" essendo dei 2004, hanno già avuto esperienza. essere pronti per un salto importante. Se sono qua è perchè prima non hanno dimostrato come un trampolino di lancio, ma lo fai se la squadra raggiunge risultati: prima e poi".

Il Potenza ha la possibilità di rimanere al vertice?

"Ho visto un Potenza che voleva vincere e consapevole della propria forza. Poi siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte per merito di Melgrati e anche per quello che abbiamo creato".

Si aspettava un Potenza arrembante? Avevate preparato la partita così?

"Il Potenza ha grandissima . Sapevamo di questa loro qualità, ma non sempre si riesce. Nel secondo tempo siamo costretti ad abbassarci perchè il Potenza ha spinto. Spesso gli episodi indirizzano la gara, oggi sono stati dalla nostra parte. vittoria sia stata meritata. Abbiamo un portiere e lo paghiamo per parare! E poi , convinzione di averla meritata".

Come mai c'è stata un'Inter diversa tra primo e secondo tempo?

"Merito del Potenza. Noi siamo calati fisicamente con qualche ragazzo. Abbiamo avuto una settimana di stop, qualche ragazzo via con le Nazionali, qualcuno che è stato in prima squadra e altri che non hanno proprio giocato. Quelli che si sono allenati con noi erano circa sette perché quando c'è la sosta per le Nazionali per noi è un problema anche solo preparare fisicamente la squadra. Abbiamo sofferto il loro gioco e forse avremmo potuto fare qualche cambio prima per dare più freschezza".