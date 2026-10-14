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Il grande protagonista del successo dell'Inter U23 sul campo del Giugliano ha un nome e un cognome: Jan Zuberek. L'attaccante polacco, entrato al 60' con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, è risultato decisivo con due assist e due gol. Un impatto devastante, cha ha fatto seguito al positivo ingresso a gara in corso pochi giorni prima, in occasione della sconfitta contro il Savoia, quando aveva permesso a Bovo di segnare la rete della speranza per i nerazzurri. Un giocatore fin troppo sottovalutato che, numeri alla mano, sta dimostrando di poterci stare benissimo in questa squadra e in questa categoria.

Getty Images

In questa stagione Zuberek è arrivato a 2 gol e 3 assist in 7 presenze, di cui nessuna da titolare, per un totale di 169 minuti giocati: una media incredibile di un contributo decisivo ogni 33,8 minuti. Ma non si tratta di un semplice exploit del momento: allargando l'analisi anche allo scorso anno, il centravanti polacco ha totalizzato 6 gol e 4 assist in 870 minuti, un contributo decisivo ogni 87 minuti, praticamente uno a partita.

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Quello che ha frenato il possente classe 2004 fin qui sono stati i tanti, troppi infortuni che hanno pesantemente condizionato il suo rendimento. Zuberek non è di certo un fenomeno, ma ha la fisicità e l'intelligenza tattica per poter dire la sua. A questo punto, vedendo il suo compatto contro Savoia e Giugliano, non è da escludere che possa scendere in campo dal 1' sabato contro il Monopoli: Lavelli, titolare in 7 delle prime 8 giornate di campionato, è avvisato. Stesso discorso per Iddrissou, prossimo al rientro dopo l'infortunio.