Scatta l’ora di Ivan Provedel. Dopo l’errore di Josep Martinez contro il Bruges in Champions League, l’ex portiere della Lazio è pronto a scendere in campo e difendere i pali della porta dell’Inter.

Per lo spagnolo, dunque, c’è all’orizzonte un turno di riposo.

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Gli errori di Martinez

La Gazzetta dello Sport evidenzia come quello contro il Bruges non sia stato l’unico errore di Pepo Martinez in questa stagione.

“Considerando pure lo svarione di Madrid e altre tre imprecisioni contro l'Udinese in campionato”.

L’obiettivo è duplice:

“Per dimenticare le papere, archiviare il momento negativo e ripartire senza rimuginare sul passato. Poi chissà: spesso la concorrenza interna fa da motore ai singoli che si migliorano a vicenda”.

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Coerenza Chivu

“Cristian Chivu ha sempre dimostrato coerenza anche nella gestione dei portieri, seguendo come stella polare la sua filosofia - prosegue La Rosea - Affinché una panchina non apparisse come una scelta punitiva, per sperare nella rinascita immediata del numero uno spagnolo e ribadire sempre di più la titolarità dell'ex Genoa”.

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Le incertezze di Pepo

“Oggi le incertezze di Pepo cominciano a diventare troppe, a costare punti preziosi soprattutto in Champions (in Serie A l'Inter è sempre riuscita a recuperare) e la porta nerazzurra si spalanca in favore di Ivan Provedel”.

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Quando gioca Provedel

“Al momento non è ancora chiaro se così sarà già a partire da sabato prossimo, giorno della sfida di Bologna, considerando che soprattutto dopo ogni errore Martinez ha goduto della piena fiducia del proprio allenatore. Ma il calendario dell'Inter nelle prossime due settimane si annuncia parecchio intasato, motivo per cui tra il Dall'Ara e San Siro contro Shakhtar in Champions (mercoledì prossimo) o Fiorentina in campionato (il 25) Provedel esordirà ufficialmente indossando il nerazzurro”.